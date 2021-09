Le rivali – Milan, Pioli: “Non la nostra miglior partita, questa è una vittoria importante”

Stefano Pioli, dopo il 2-1 ottenuto dal suo Milan sul campo dello Spezia, è visibilmente soddisfatto per i tre punti acciuffati

Stefano Pioli , dopo il 2-1 ottenuto dal suo Milan sul campo dello Spezia, è visibilmente soddisfatto per tre punti acciuffati pur senza una grandissima prestazione da parte dei suoi. Ecco le dichiarazioni dell'allenatore rossonero in conferenza stampa al termine della gara del Picco:

"Una vittoria importante, perché non è stata la nostra migliore prestazione sotto il profilo tecnico. E quando riesci a portare a casa queste partite vuol dire che hai forza mentale. Lo Spezia fino a oggi aveva aggredito tutti, ma oggi ci ha aspettati sotto palla. Maldini? Un cognome che per il Milan conta tanto. Ho giocato con padre, sono stato allenato dal nonno. Tutti felici per lui. Sapevamo delle difficoltà di questa gara, le qualità dell'avversario. Vincere questa gara è stato importante. Abbiamo fatto uno sforzo importante, i giocatori hanno dato il massimo come sempre. Ci manca di vincere le partite non dominandole dal punto di vista del gioco, non sempre capita. Vincere una partita così. Credendoci fino alla fine, con le qualità che abbiamo, possiamo fare bene".