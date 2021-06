De Biasi: “L’Italia non si ponga limiti. Lukaku punta straordinaria, immarcabile”

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, Gianni De Biasi, attuale ct dell'Azerbaijan, ha commentato le prime partite di questo Europeo

"L'Inghilterra è tra le mie quattro favorite insieme ad Italia, Francia e Belgio. E' stata una partita abbastanza noiosa quella contro la Croazia, ma la vittoria è stata meritata. Lukaku è un giocatore straordinario, immarcabile dal punto di vista fisico. Non andrebbe marcato standogli troppo stretto, altrimenti ti gira come vuole. Vista l'Italia nella prima partita non dobbiamo porci limiti e non dobbiamo fare calcoli. L'Italia è basata su un gioco molto bello e di possesso, ma non fine a se stesso. E' una squadra, fa quello che l'allenatore chiede senza difficoltà".