De Bilde: “Ibra si è spinto oltre. Di Lukaku mi ha colpito una cosa. Non è la prima volta…”

La furiosa lite tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku ha fatto il giro del mondo. La notizia è stata ripresa ovunque, anche in Belgio ovviamente. Gilles De Bilde, ex giocatore belga, commenta così la lite tra i due giganti. “Coinvolgendo la madre di Romelu, Zlatan si è spinto oltre. Lukaku non poteva lasciarlo passare. Ha un legame particolarmente forte con la madre. Alcune cose che non le dici su un campo e questa è una di quelle. Se si tiene conto di questo, penso che Romelu fosse ancora ragionevolmente sotto controllo. Avrebbe anche potuto dargli una testata o uno schiaffo”.

“Che, ovviamente, era l’intenzione di Zlatan. Ma Romelu ha risolto bene la cosa non oltrepassando il limite. Forse hanno fatto pace durante la fine del primo tempo. Colpisce come Lukaku abbia subito ripreso il controllo dopo l’intervallo. Naturalmente, non è la prima volta che Lukaku deve combattere contro i pregiudizi. Quindi sopravviverà facilmente anche a questo“.

(hln.be)