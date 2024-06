Frank de Boer è deluso dalle critiche rivolte alla sua carriera da allenatore. A Ziggo Sport, l'ex allenatore dell'Inter rivela la critica che più lo fa arrabbiare: "A volte mi sento come se dovessi difendermi. Quello che trovo peggiore è che la gente dica che ho uno stile di gioco noioso. Questo mi fa arrabbiare, perché non è affatto così. Anche la qualità dei giocatori che avevamo allora all'Aajax non era eccezionale. Il fatto che giochi meno è una conseguenza di ciò, nei primi due anni, ad esempio, batti completamente il Barcellona, ​​non lo fai giocando all'indietro".

"Io stesso ho giocato ogni pallone in avanti, perché dovrei insegnare ai miei giocatori a farlo in modo diverso? Un buon allenatore può influenzare una squadra e creare unità, in quel caso i ragazzi saranno disposti ad affrontare il fuoco l'uno per l'altro per te".