Depay al Barça, De Boer: “Ora può concentrarsi sull’Europeo. Magari questo…”

L'attaccante giocherà nel Barcellona, una buona notizia per il ct che adesso potrà contare su un giocatore più concentrato sull'Europeo

Dopo mesi di trattative e voci, Memphis Depay potrà vestire la maglia del Barcellona. L'attaccante, in scadenza al 30 giugno con il Lione, si libererà a zero e firmerà un contratto che lo legherà al club blaugrana fino al 2023.

Una notizia accolta con soddisfazione da Frank de Boer: "Può certamente essere un sollievo per Memphis che ci sia chiarezza sul suo futuro. Memphis ora può concentrarsi completamente su questo Europeo. Chissà, magari questo potrebbe dargli la spinta in più di cui ha bisogno per eccellere. In definitiva, abbiamo bisogno di un Memphis al top".