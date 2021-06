De Boer e il 3-5-2, il fratello Ronald: “Cruyff si rivolterebbe nella tomba. Ma…”

Frank de Boer è intenzionato a portare avanti la sua idea tattica basata su un modulo che in Olanda in pochi apprezzano

Frank de Boer è intenzionato a portare avanti la sua idea tattica basata su un modulo che in Olanda in pochi apprezzano: il 3-5-2. Le critiche non mancano tra gli integralisti della scuola olandese, ma il fratello Ronald difende la scelta del c.t.: "Johan Cruyff si rivolterebbe nella tomba. Ma lo fa anche il Barcellona con Koeman. Per me è un sistema di gioco molto interessante. Mi piace vedere il 5-3-2 con ali che spingono e un buon gioco di posizione".