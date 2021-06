Olanda con il 3-5-2, de Vrij: “All’Inter così abbiamo vinto dopo 2 anni di intenso lavoro”

Stefan de Vrij, difensore dell'Inter, ha parlato ai media olandesi dopo il pareggio della nazionale di de Boer contro la Scozia

Nella serata di ieri, l'Olanda di Frank de Boer ha pareggiato per 2-2 contro la Scozia nell'amichevole di preparazione da Euro 2020. E lo ha fatto con un nuovo sistema di gioco, quasi un'eresia in Olanda: il 3-5-2. Un sistema che deve essere ancora rodato dagli Orange, ma che Stefan de Vrij, perno della difesa di de Boer, conosce molto bene grazie all'esperienza nell'Inter campione d'Italia di Antonio Conte. Al termine del match, il difensore nerazzurro ha detto:

"Con questo sistema devi guardare al resto della difesa, la comunicazione è molto importante. Non devi sempre andare avanti, non puoi semplicemente uscire, prima devi metterti in posizione, formare un blocco insieme. Ma non importa se giochi centralmente con tre o quattro uomini. All'Inter il titolo con questo sistema è il risultato di due anni di intensa collaborazione. Devi dedicare molto tempo a questo e questo si traduce in automatismi. Ora per noi si tratta di perfezionare i dettagli".