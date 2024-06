“Per Michèle (la moglie, ndr), un'avventura esotica andrebbe bene. Queste sono anche conversazioni che facciamo sempre più spesso come famiglia. Ho ancora un anno di contratto, quindi devo pensare a cosa potrebbe succedere. Il mio primo figlio (Mason Milian, ndr) ora ha otto anni e non conosce altro che l'Inghilterra. Mi chiede anche per quanto tempo giocherò ancora nel City. Quando arriverà il momento dovremo affrontarlo in un certo modo"

Sull'Arabia Saudita

"Alla mia età devi essere aperto a tutto. Stai parlando di incredibili quantità di denaro in quella che potrebbe essere la fine della mia carriera. A volte devi pensarci. Se gioco lì per due anni, potrei guadagnare una quantità incredibile di soldi. Prima ho dovuto giocare a calcio per 15 anni e forse arrivi a quanto guadagneresti in Arabia in due anni. Allora devi pensare a cosa potrebbe significare per il post carriera. Ma al momento non ho ancora dovuto pensarci".