De Calò: “Atalanta da scudetto: ecco perchè. Inter in decollo ma in Serie A…”

Intervenuto sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, Alessandro De Calò ha parlato così di Atalanta, rientrata in corsa per lo scudetto

"Nelle ultime quattro giornate, l’Atalanta ha recuperato due punti sull’Inter, otto sul Milan e sette sul Napoli che va ad affrontare stasera allo stadio Maradona. In questo momento non c’è un’altra squadra che viaggia così forte in Serie A. Da quando Gian Piero Gasperini è arrivato a Bergamo, nel 2016, i nerazzurri hanno cambiato dimensione. Per più di mezzo secolo erano stati una squadra-ascensore, come si dice in Spagna. Retrocessioni in B e promozioni in A, discese ardite e risalite, avevano assunto il sapore inevitabile di un’abitudine. Adesso è tutta un’altra musica. C’è un presidente miliardario, intraprendente, che viene dal campo: negli anni Settanta, Antonio Percassi ha giocato più di 100 partite da titolare nella difesa dell’Atalanta. C’è uno stadio rimesso a nuovo, ben piantato nel presente. Ci sono giocatori super, un bilancio in utile e un fatturato vicino ai 200 milioni che continua a crescere. C’è un fascino che contagia e non conosce confini: dopo una delle tante imprese europee, l’autorevole Equipe aveva cominciato a chiamarla “Inter di Bergamo” e non solo per i colori delle maglie. Giocarci contro – come ha sentenziato Pep Guardiola – è peggio che andare dal dentista. Ci sono i risultati, i punti in classifica. Di solito l’Atalanta scontava una partenza complicata – da diesel ingolfato – per poi recuperare e chiudere con grandiosi rush finali. I tre terzi posti di fila nelle ultime stagioni seguono questo percorso: i 41, 43 e 42 punti collezionati nei gironi di ritorno sono diventati un “must” e una costante. Stavolta c’è qualcosa di diverso in partenza, alla 15a giornata il Gasp non aveva mai sfondato il tetto dei 28 punti: ne ha 3 in più e se si tiene conto della proiezione molto potrebbe cambiare".