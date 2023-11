De Calò (GdS): “Inter e Juve sintesi del calcio all’italiana: tutto parte dalla difesa”

La chiusura è sull'impegno che attende entrambe in questo weekend. Non sarà facile per nerazzurri e bianconeri in trasferta: "La squadra di Inzaghi finora ha sempre vinto in trasferta (Cagliari, Empoli, Salerno, Torino) senza subire gol e segnandone 10. L’Atalanta, però, nelle ultime cinque giornate ha tenuto la stessa andatura dell’Inter. In casa ha un rendimento superiore (2,5 punti a partita, il secondo migliore del torneo).

Ormai Gasperini ha rodato la nuova squadra, trovando anche in Scamacca una chiave per imporre la differenza. Davanti agli exploit europei del Gasp, i francesi dell’”Equipe” si sono arresi da tempo, parlando di “Inter di Bergamo” per classificare la sua Atalanta. Oggi il derby tra nerazzurri chiarirà un po’ di cose. Penso che, nel confronto a distanza, l’ostacolo sia più duro per Inzaghi rispetto a quello che attende Allegri.

