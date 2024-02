A partire da oggi, lo aspettano cinque match in 18 giorni, compresa l’andata degli ottavi di Champions con l’Atletico di Simeone e il recupero di campionato contro la super Atalanta di De Ketelaere. Tradizionalmente, nelle ultime stagioni, il periodo in cui l’Inter soffre di più è proprio quello compreso tra metà febbraio e metà marzo. Conviene tenere le antenne dritte e gli occhi spalancati, perché se guardiamo il calendario che aspetta la Juve in questi 18 giorni (solo tre partite, contro Udinese, Verona e Frosinone) si capisce al volo quali potrebbero essere le prospettive. Giocando due volte alla settimana, la possibilità di perdere giocatori per vari infortuni aumenta in modo esponenziale.