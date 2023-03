De Canio: “Inzaghi? Venga considerato di più. E non è ancora il momento di…”

Le parole del tecnico: "Sono un allenatore e vedo le cose in maniera diversa: prima di dare giudizi su un allenatore va verificato tutto il percorso"

Intervenuto ai microfoni di TMW, Gigi De Canio, allenatore, ha parlato così del momento dell'Inter e delle critiche nei confronti di Simone Inzaghi: “Fa parte del gioco. Sono un allenatore e vedo le cose in maniera diversa: prima di dare giudizi su un allenatore va verificato tutto il percorso. Non bisogna analizzare il risultato singolo ma una serie di fattori. L’Inter è ai quarti di finale di Champions. Con Conte non aveva superato il primo turno. Può centrare due grandi obiettivi della stagione. Bisogna concedergli un po’ di considerazione”.