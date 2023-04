De Canio: “Juventus-Inter? Pessima immagine che creerà problemi al calcio”

Nel corso del suo intervento su TMW Radio durante il programma 'Piazza Affari', il tecnico Gigi De Canio ha commentato anche i fatti di Juventus-Inter di martedì sera: "Quello che è successo nel finale, che è rimasto un po’ più nell’immaginario, ha dato davvero una brutta impressione. Due squadre di giocatori importanti che hanno dato una pessima immagine. Non solo tra gli sportivi italiani, ma a livello internazionale. Questo creerà problemi alla qualità del nostro calcio come prodotto da vendere all’estero. È già difficile produrre un bel calcio che sia spettacolare ed avvincente. Se poi ci mettiamo anche le risse non ne usciamo tanto bene".