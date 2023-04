TS – Inter, Calhanoglu e Skriniar con la Juventus? Inzaghi spera anche prima

Simone Inzaghi spera di riavere presto tutti i tasselli della sua Inter. All'appello ne mancano un paio che sarebbero preziosi in vista dei prossimi impegni, tra i quali anche il ritorno di Coppa Italia con l'Inter. Si legge su TuttoSport: "L’Inter per il ritorno ha per il momento due certezze, le assenze per squalifica di Handanovic e Lukaku che avranno come principale conseguenza il ritorno fra i titolari di Onana e la conferma di Dzeko, a meno che Inzaghi non pensi alla mossa a sorpresa di Correa. Piuttosto, il tecnico dovrebbe recuperare due titolari assenti a Torino. Anzi, a dirla tutta Inzaghi confida di ritrovare Skriniar (lomboglutalgia sinistra) e Calhanoglu (adduttore della coscia destra) già prima".