De Canio: “Scudetto? Non è utopia pensare al Napoli. Già l’anno scorso…”

Luigi De Canio ha fatto la sua previsione sulla lotta scudetto, che al momento vede il Napoli di Spalletti lanciato con sei vittorie su sei

"Anche l'anno scorso il Napoli con più attenzioni, meno errori e più fortuna avrebbe potuto contendere all'Inter il titolo, vista la défaillance della Juve. Pensare a un Napoli da scudetto non è utopia. La Juve ora è abbastanza lontana, è normale quando c'è un ricambio generazionale far fatica a risolvere i problemi, i giovani sono per natura incostanti".