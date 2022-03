De Canio: “Scudetto? L’Inter aveva un grande vantaggio ma si è piantata”

Le parole dell'allenatore sulla corsa scudetto: "Il prossimo sarà un weekend importante, presto per dire decisivo"

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, Gigi De Canio, allenatore, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: "Il prossimo sarà un weekend importante, presto per dire decisivo: pensavamo tante volte stessimo vivendo momenti decisivi e siamo stati smentiti. L'Inter che aveva un grande vantaggio si è piantata, il Napoli ha avuto un colpo di reni mentre il Milan ha avuto uno scatto notevole. Direi che è un momento importante, determinante ancora no".