De Carolis: “Icardi in area un fenomeno. Fossi la Juve lo scambierei con Ronaldo”

Intervenuto a Tutti Convocati, il giornalista del Corriere della Sera Guido De Carolis ha parlato di Icardi e del momento che sta vivendo l’attaccante al Psg:

“E’ un giocatore che vive di periodi. Ha un problema con Tuchel, non una frattura insanabile, ma non gli sta molto simpatico e per ora preferisce Kean. Icardi è un finalizzatore, un Trezeguet, chi lo prende deve sapere che è quel tipo di giocatore. Nella penultima stagione dei 29 gol ne ha fatto solo uno fuori area. In area è un fenomeno. Se fossi la Juve lo prenderei in uno scambio con Ronaldo col PSG“.