De Carolis (Corsera): “La Lega va da una parte e il Governo dall’altra. Alla fine bisognerà…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, il giornalista del Corriere della Sera, Guido De Carolis, ha parlato della polemica tra la Lega e il Governo sulla ripresa del campionato: “Ogni nazione sta andando per i fatti suoi. Germania e Spagna provano a ricominciare, in Italia ci si è presi più tempo. Credo si possa andare verso una parziale riapertura degli allenamenti collettivi, magari dopo il 18. La Lega va da una parte e il Governo dall’altra. Nessuna delle parti vuol decretare lo stop ed entrambe le posizioni sono legittime. Alla fine bisognerà trovare un aggiustamento e chiunque ha da perdere qualcosa, bisogna non litigare. I protocolli? Sono molto difficili da applicare e questo fa pensare che una ripartenza non sia dietro l’angolo“.

(Radio Sportiva)