De Giovanni: “Scudetto? Inter in difficoltà, da tifoso del Napoli ci credo”

Le parole dello scrittore e tifoso del Napoli: "Questa serie A è senza padroni. L'Inter è in difficoltà, stesso discorso per il Milan"

«Sta facendo un grandissimo lavoro sia per quanto riguarda la lettura delle partite, sia in relazione all'utilizzo della rosa. E' bravissimo nella gestione degli uomini soprattutto con situazioni potenzialmente difficili. Insigne ha già deciso il suo futuro, Mertens, Ospina e Malcuit sono a scadenza e l'anno prossimo lo saranno Koulibaly e Fabian. Spalletti è riuscito a tenere lo spogliatoio compatto. E' un merito straordinario».

«Da tifoso devo crederci. Questa serie A è senza padroni. L'Inter è in difficoltà, stesso discorso per il Milan. La Juve andrà in Champions, ma non credo possa lottare per il primo posto, l'Atalanta mi pare in fase di ridimensionamento. Dobbiamo provarci, l'occasione è unica».