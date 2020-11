De Grandis: “Bastoni andrà all’Europeo per due motivi. Barella potenzialmente…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Stefano De Grandis ha commentato così la buona prova di Bastoni con la Polonia che gli è valsa la riconferma anche con la Bosnia:

“Mi ha sorpreso Bastoni perché è giovane e ha giocato con personalità. Secondo me Bastoni andrà all’Europeo, ce ne sono tanti ma è bravo e perché è nato fluidificante come terzino sinistro, è eclettico e in Nazionale chi sa fare più ruoli è utile”.

BARELLA – “Se non lo è oggi, è potenzialmente tra i più forti centrocampisti d’Europa”.