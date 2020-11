Bosnia-Italia, le formazioni ufficiali: Bastoni e Barella confermati dall’inizio

Come da previsione, Alessandro Bastoni e Nicolò Barella saranno titolari nell’ultima sfida di Nations League per l’Italia in Bosnia. Il CT Evani, che sostituisce Mancini, ha optato per il classico 4-3-3 con il difensore ex Atalanta al centro della retroguardia assieme ad Acerbi, con Florenzi ed Emerson sulle fasce. A centrocampo spazio per un altro interista come Barella, che sarà al fianco di Locatelli e Jorginho. In avanti, invece, Berardi, Belotti e Insigne formano il tridente.

BOSNIA: Piric; Corluka, Hadzikadunic, Sanicanin, Kadusic; Cimirot, Pjanic, Krunic; Tatar, Prevljak, Gojak

ITALIA: Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Belotti, Insigne