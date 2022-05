De Grandis: “Il Milan non è più forte dell’Inter, ma è stato più costante”

Intervenuto negli studi di Sky Sport 24 prima di Inter-Sampdoria, Stefano De Grandis ha tracciato un bilancio su Milan e Inter

"Il Milan è stato più costante dell'Inter, ha acquisito consapevolezza durante la stagione. Non credo che in senso assoluto rispetto all'Inter, ma i rossoneri non hanno avuto i cali dei nerazzurri e questo fa la differenza. L'Inter potrebbe perdere lo scudetto per un paio di partite andate male, ma i nerazzurri hanno vinto due coppe e i tifosi fanno bene a salutare la squadra con partecipazione. Ci sta di essere vicini alla squadra".