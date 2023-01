De Grandis: “Cambi Inzaghi? Nasce tutto da un precedente… con Spalletti: vi racconto”

In studio a Sky Sport, il noto giornalista Stefano De Grandis ha parlato così verso Inter-Napoli di stasera e non solo

“Non è un avvio soft. Il sogno di Inzaghi è di restituire a Spalletti un vecchio sgarbo: la Champions League che conquistò anni fa Spalletti e non Inzaghi. Quella partita tra l’altro fu importante per Simone: il fatto che tolga i giocatori ammoniti arriva da quel famoso Lazio-Inter, dove fu espulso Lulic nel finale per doppia ammonizione. I nerazzurri possono rientrare in corsa per lo scudetto solo vincendo”, le sue parole.