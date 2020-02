De Grandis: “Eriksen di prestigio, ma non c’entra nulla col modulo. Mi ricorda Schick alla Roma”

Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Stefano De Grandis, noto giornalista, ha parlato così del momento dell’Inter, soffermandosi su Christian Eriksen: “Sicuramente ha una qualità che può essere utile all’Inter, ma al momento mi sembra il classico giocatore che compri perché di grande prestigio ma che non c’entra nulla col modulo tattico. Mi fa venire in mente Schick alla Roma due anni fa: era bravo, ma prendono un sottopunta per fare l’ala destra. Eriksen è un trequartista, ma l’Inter gioca con le mezze ali: lo potrà fare, ma ci vuole un lavoro aggiuntivo da fare. Mi viene in mente che Conte voleva uno come Vidal: Conte aspetta di farlo giocare quando sarà pronto, ma c’è il tempo per aspettare?”.