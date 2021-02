De Grandis: “L’Inter non è Lukaku-dipendente. Barella come Marchisio. Juve-Inter? Conte…”

Direttamente negli studi di Sky Sport, l’opinionista Stefano De Grandis ha parlato del successo per 2-0 dell’Inter al Franchi contro la Fiorentina firmato da Barella e Perisic: “L’Inter ci ha regalato una certezza: non è Lukaku-dipendente. Oggi si è visto poco e l’Inter ha scoperto altri armi: Barella, Brozovic regista sempre più forte, il secondo tempo devastante Hakimi e Sanchez, che è stato il promotore di tutte le azioni offensive. Bravo Conte a trovare armi alternative. Perisic? Non è il suo ruolo ma preferisco uno come lui che va sul sinistro e salta l’uomo. Poi uno come Darmian, mentre Young è il terzo”.

“L’Inter deve tenere adesso e poi sfruttare le frenate delle altre. Non è un momento facile ma deve giocare con la formazione migliore con Juve e Lazio: è difficile mandare per tre volte di fila l’undici tipo. Bisogna vedere la tenuta fisica e mentale dei giocatori. Juve-Inter? Vediamo come la tratterà Conte. I nerazzurri sentono l’odore dello scudetto e potrebbero giocare con le seconde linee. Un paragone per Barella? Mi ricorda Marchisio. Il gol è con un tiro a giro: dimostra di credere nelle sue doti in zona gol e sta diventando sempre più decisivo”.