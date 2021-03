De Grandis: “Difesa Inter come la BBC Juve. Pronostico Inter-Atalanta? 2-2”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport in vista di Inter-Atalanta, Stefano De Grandis ha parlato così della sfida di San Siro

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport in vista di Inter-Atalanta, Stefano De Grandis ha parlato così della sfida di San Siro:

"È una partita che a me piace tantissimo, ci sono partite che hanno maggiore fascino o storia, l'Atalanta vuole andare a vincere anche nei campi più prestigiosi, l'Atalanta ha personalità".

Milan e Juve chi tifano?

"Il Milan tifa per l'Atalanta secco se vuole lasciare acceso il sogno Scudetto, un pareggio non sarebbe male perché l'Inter non scapperebbe e manterrebbe un buon vantaggio sul quinto posto".

Eriksen o Vidal?

"Il fatto di buttarsi dentro senza palla è più di Vidal su Eriksen, Vidal ha più fisicità e capacità di inserimento".

Hakimi o Gosens?

"Hakimi è più veloce, Gosens è più forte, più tecnico, più pronto e costante".

Perisic

"Una delle carte che l'Inter ha in più, Biraghi è bravo ma Perisic dà all'Inter due ali, due quinti che hanno una forza devastante. Sta migliorando in fase difensiva che era l'anello debole, è stato bravo Conte a farlo adattare al nuovo ruolo".

Vittoria scudetto?

"Vincendo oggi, mezzo scudetto potrebbero appiccicarselo al cuore. Con il Parma, l'Inter stava soffrendo e Conte ringrazia Hakimi per quel recupero, si possono perdere punti anche con le non grandi, l'Inter è una macchina semi-perfetta, ha vinto sempre nel girone di ritorno, fare una scommessa diversa dall'Inter con i tre punti stasera, è complicato".

Giocatori dell'Inter più determinanti?

"Tutta la pubblicità che viene fatta a Barella è meritatissima, un centrocampista top in Italia e anche in Europa. Si parla poco di Brozovic, combatte, sa picchiare, sa far girare palla, secondo me è importante. E poi Skriniar, l'Inter stava per venderlo e facendo un errore clamoroso. La difesa dell'Inter, ora, assomiglia alla BBC della Juve, sono tre difensori veri e sono un punto di forza dell'Inter".

Quanto finisce?

"Classica tripla, penso che pareggeranno. Non mi stupirei di un 2-2, lo spero, non credo sarà una partita super tattica. Se l'Inter non vincesse, sarebbe così brutto un pareggio?