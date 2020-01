De Grandis: “Campione d’inverno? A sensazione dico la Juve. L’Inter con l’Atalanta ha…”

Presente negli studi di Sky Sport 24, Stefano De Grandis dice la sua su chi sarà campione d’inverno tra Inter e Juve a una giornata dalla termine del turno di andata. “Chi sarà campione d’inverno? La Juventus. In realtà possono vincere tutti e due, a sorpresa penso che l’Inter possa perdere punti con l’Atalanta più di quanto la Juve non possa farne con la Roma. Non è un discorso razionale, ma solo di sensazione. Ma è probabile che entrambe vincano. Però l’Inter può avere buone chance con l’Atalanta perché se concedi il campo aperto ai nerazzurri ti fanno male. La squadra di Gasperini aggredisce altissima, se sbaglia il primo anticipo l’Inter in campo aperto diventa quasi inarrestabile con Lukaku e Lautaro“.

(Sky Sport)