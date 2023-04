De Grandis: “Inter-Juve? Nerazzurri avvantaggiati: ecco perché. Inzaghi? Sorrido perché…”

"Allegri vuole avere un centravanti in panchina in caso di necessità nel secondo tempo: ecco perché non gioca Milik. E poi dà finalmente una chance a Chiesa. L'Inter ha quasi tutti i titolari a disposizione a differenza della Juventus che ha un po' di infortunati. Per questo l'Inter parte con un vantaggio ma è una partita impronosticabile. Il pareggio, e quindi la possibilità che si vada ai supplementari, non è da escludere. Mi fa sorridere: conoscendo Inzaghi, Lukaku ha giocato 90' ad Empoli e già lì ero convinto che avrebbe giocato Dzeko"