De Grandis: “Inter forte, ma è mancato qualcosa nell’anima. 11 KO inconcepibili”

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Stefano De Grandis, giornalista, ha parlato così prima della sfida tra Empoli e Inter: "L'Inter è forte, però per ora quando ha cambiato ha lasciato punti per strada: se vedi oggi Gagliardini c'è qualcosa che non va, è una partita importante e durante la stagione non l'hai mai visto. La turnazione va bene, ma un giocatore al massimo per reparto: perché così fai anche il bene di chi entra. Un allenatore vuole giocatori forti, Skriniar si è dimostrato formidabile: ma con una situazione del genere, l'allenatore deve trarre il maggior vantaggio possibile lasciandolo andare e ottenendo il massimo da chi arriva.