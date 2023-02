De Grandis: “Inter-Milan? I rossoneri rischiano di allungare la crisi nera”

Stefano De Grandis, presente negli studi di Sky Sport, ha parlato di Inter-Milan di domenica sera. Queste le sue considerazioni soprattutto a proposito del momento di difficoltà dei rossoneri di Stefano Pioli: "Il rischio maggiore è per il Milan. Se dovesse perdere allungherebbe la crisi nera e si troverebbe staccato in classifica. E' una partita delicata per i rossoneri, per questo mi aspetto grande concentrazione e carica che di solito in queste partite viene automatica".