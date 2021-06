De Grandis: “Inter, salto di qualità per Inzaghi. Ha grandissima voglia”

Il giornalista ha parlato del passaggio all'Inter di Simone Inzaghi e delle motivazioni che avrà alla guida dei nerazzurri

Dal punto di vista dell'entusiasmo ha grandissima voglia, non è maniacale come Conte che è andato via perché qualche pezzo lo avrebbe perso e pochi sarebbero arrivati. Adesso lukaku ha detto che resterà, stanno cercando di trattenere uno tra Lautaro e Hakimi. Qualcosa Inzaghi perderà, ma il salto di qualità c'è comunque. E l'Inter non smobiliterà.