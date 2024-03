Le parole dell'opinionista negli studi di Sky Sport a proposito del progetto che ha in testa Luciano Spalletti per l'Europeo

Negli studi di Sky Sport, il giornalista Stefano De Grandis ha commentato le prestazioni dell'Italia di Luciano Spalletti, che stasera affronterà a New York in amichevole contro l'Ecuador: "In generale Spalletti dice che si può sempre costruire dal basso ma non bisogna forzare se gli avversari ti arrivano addosso. Donnarumma, in occasione del gol, poteva giocare verso l'attaccante ed evitare l'esasperazione. Costruzione dal basso sì, esasperazione no.