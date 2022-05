De Grandis: “Inzaghi merita applausi. Perisic giocatore superiore. L’Inter ha sbagliato”

A Sky Sport 24, Stefano De Grandis, prima di parlare del futuro di Ivan Perisic, ha elogiato il lavoro di Inzaghi sulla panchina dell'Inter

INZAGHI - "Io penso che Inzaghi abbia raggiunto gli obiettivi. Ha fatto un lavoro apprezzabile, perché ha preso un'Inter in tanti davano in disarmo, che deve vendere per forza due colonne come Lukaku e Hakimi. Ha perso anche Eriksen. Nonostante questo, l'Inter nella prima parte di questa stagione ha giocato meglio dello scorso anno, e questo è un aspetto che non è stato tanto considerato. Forse, rispetto a Conte, negli episodi di difficoltà la squadra ha perso dal punto di vista psicologico. Ma, nel complesso, secondo me Inzaghi deve essere applaudito".

PERISIC - "Perisic? E' un giocatore di livello superiore rispetto a tutti gli altri nell'Inter. Per questo, secondo me, Marotta doveva muoversi con maggiore tempestività, anche perché, tra Perisic e Gosens, Inzaghi ha fatto capire che esiste una scala gerarchica ben precisa. Secondo me le dichiarazioni del croato vanno lette in maniera meno ottimistica di quanto si pensi: l'Inter gli offre 4,5 milioni di euro all'anno, lui ne vorrebbe 6. Forse, significa che qualcuno gli ha già offerto 6,5 milioni di euro. Forse voleva dire: 'Vado via, ma non per colpa mia'".