De Grandis: “Per l’Inter potrebbe non essere così semplice a Venezia. Bisogna…”

"La partita della Supercoppa può aprire nuovi scenari. Ora il Napoli si sente molto più forte e capisce che l'Inter non imbattibile. C'è un Napoli con più fiducia, c'è anche il Milan che torna su forte non per lo scudetto ma può avvicinarsi alla Lazio e alla zona Champions. La prossima giornata è importante per tante squadre"

"Ora il calendario dell'Inter non è male, ha tante partite alla portata ma deve togliersi la scimmia sulla spalla e tornare a pensare di essere la più forte. Non nel modo fatto contro il Milan in Supercoppa e la Juve in campionato, deve tornare a giocare e gestire le partite. Ora va a Venezia, una squadra che gioca bene ma fatica a fare gol. L'Inter va lì con l'obbligo di vincere e potrebbe non essere semplice"