Stefano De Grandis ha parlato della partita di Coppa Italia contro l'Udinese e di come l'Inter si pone in questa stagione a livello di lotta scudetto. «Innanzitutto se si guarda al comportamento di Inzaghi o della sua famiglia contano i titoli, penso che non voglia mollare la Coppa Italia. Può permettersi di affrontare l'Udinese anche con i cambi. Non è una turnazione di 11 giocatori riserve, ci sono molti abituati a giocare anche tanto. Cambiano gli attaccanti. Ma questa squadra con questi cambi può provare a battere anche la formazione friulana. Chiaro che se si cambia a centrocampo un po' si perde», ha sottolineato il giornalista di Sky.

Il più forte in Europa

«Ma penso che l'Inter, per questo dico che è ancora la favorita allo scudetto, abbia il centrocampo più forte, non solo d'Italia ma d'Europa. Se tu guardi ai top team e squadre fortissime a livello di CL, molti sono forti a livello tecnico più forti dell'Inter perché magari hanno attacchi stellari, o giocatori che valgono il Pallone d'Oro. Ma il centrocampo che ha l'Inter così strutturato, che sa attaccare, costruire, difendere, fa le corse indietro, sa fare gol, ha un sempreverde come Mkhitaryan, uno che fa certi gol come Barella, Calhanoglu che è diventato un regista pazzesco, non ce l'ha nessuno. Per questo vedo l'Inter favorita per lo scudetto, potenzialmente è già prima se batte la Fiorentina. Ed è possibile dato quanto ha fatto all'Olimpico», ha aggiunto in particolare sulla mediana nerazzurra.