Le parole del belga: "Io in futuro all’Inter o alla Juventus? Ho appena firmato per l’Atalanta e sono concentrato qui"

A margine degli impegni con il Belgio, Charles De Ketelaere ha parlato così del suo percorso di crescita: "Da cosa dipende la mia trasformazione all’Atalanta dopo il Milan? Non lo so, ma ormai è successo tanto tempo fa, dobbiamo finirla di parlare dei rossoneri. Io in futuro all’Inter o alla Juventus? Ho appena firmato per l’Atalanta e sono concentrato sulla mia squadra.