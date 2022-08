De Laurentiis: “Sono assillato dai fondi, non ne posso più. Inter e Milan…”

Intervenuto ai microfoni di Smart Talk, Aurelio De Laurentiis ha parlato della situazione del campionato italiano. Il presidente del Napoli rivela di aver ricevuto tempo fa una proposta da un fondo americano per acquistare il club azzurro. "Da un po' di anni vanno di moda i fondi che sono quelli che devono far rendere agli investitori nei cinque anni successivi un certo rendimento. Hanno visto che il calcio in Italia ha una grande possibilità e hanno deciso di investire perché così possono raddoppiare il loro investimento cedendo successivamente a qualche fondo che interverrà".

"Del resto Inter e Milan docet. Io sono assillato dai fondi, non ne posso più. Nel 2017/18, mi hanno offerto gli americani 900 milioni di dollari per cedere il Napoli. Allora non hanno capito nulla, io sono un imprenditore puro che si diverte a fare impresa e non a fare presa. Allora lasciatemi giocare ancora, io voglio fare il quattordicesimo uomo in campo".