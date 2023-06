De Laurentiis: “Milan squadra abbordabilissima, 0-4 peggior serata degli ultimi 18 anni”

"A me ha sconvolto la partita di campionato col Milan, lì non ci ho capito più nulla. Ho pensato che non fosse più la nostra squadra. Nel mondo del calcio ci si abitua a dire 'Ci può stare', ma che ci può stare?! Stiamo scherzando?! Non ci deve stare, non ci può stare. Quella serata è forse la peggiore da me vissuta negli ultimi 18 anni. Ci sono rimasto male per la squadra, per l'allenatore, per i tifosi, per noi. Non puoi arrivare a un appuntamento così importante in campionato in quel modo. O uno la perde per non far capire nulla in vista della Champions League, e strategicamente può essere un discorso, ma non c'era bisogno di perdere 4-0. Non mi fa piacere vedere lo stadio che si svuota. Quello non fa mai piacere. Io ho visto delle partite internazionali in cui l'altra parte dello stadio si è completamente svuotata dopo la sconfitta. E' vero che io l'ho fatto a Pechino, rifiutandomi di partecipare, ma lì l'avevano fatta grossa. Il resoconto dal 2005 in poi, su quel tipo di abitudine, l'abbiamo visto e sta là, è storia"