GdS – De Laurentiis imprudente, colleghi sotto controllo. Tampone per Marotta e Antonello

La notizia della positività di De Laurentiis ha creato scompiglio tra tutti i presidenti e dirigenti di Serie A presenti all’Assemblea di Lega. Non tutti sono stati in contatto diretto, ma i presenti terranno comunque un atteggiamento accorto nei prossimi giorni.

Come spiega La Gazzetta dello Sport “La discriminante per l’isolamento sono i «contatti stretti»: chi ne ha avuti, anche se asintomatico, deve aspettare l’esito del doppio tampone. Tra questi Preziosi, Joe Barone e Joseph Commisso (in attesa del secondo esito), Claudio Fenucci. Ovviamente Vigorito, presidente del Benevento, ospite sul volo privato di De Laurentiis nella tratta di ritorno. Anche Ferrero della Samp e Fienga della Roma, che specificano però di non aver avuto contatti stretti. Altri, che non hanno avuto alcun rapporto ravvicinato, manterranno comunque un atteggiamento prudente e accorto. Da Cairo, presidente del Torino (già sottoposto a tampone), ad Agnelli, numero uno Juve, agli interisti Marotta e Antonello (tampone fatto anche per loro), Scaroni (Milan), Pizzarotti del Parma. Lotito farà il tampone di rito ma sottolinea di avere avuto «De Laurentiis a 30 metri». L’assemblea di mercoledì, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza, era solo la seconda con presenza “fisica”: dopo le video call del lockdown voleva essere un segnale di normalità”.