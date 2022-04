De Leo: “Inter? Recuperiamo 3 squalificati. Qualcuno è stato risparmiato. Non…”

Le dichiarazioni del tecnico al termine della gara con l'Udinese

Al termine di Bologna-Udinese, Emilio De Leo ha commentato la gara ai microfoni di Dazn. L'analisi del tecnico sul pareggio del Dall'Ara: "Il rammarico è quello che avremmo voluto vincerla e continuare la nostra striscia positiva. Abbiamo avuto una serie di difficoltà perché due giorni fa non ci siamo praticamente allenati perché mezza squadra aveva contratto questo virus gastrointestinale. Bene perché alcuni hanno stretto i denti e dimostrato che nelle difficoltà si può tirare fuori un'opportunità. Sicuramente siamo soddisfatti dei ragazzi. Mihajlovic ha fatto i complimenti al gruppo, non vogliamo mollare di un centimetro e questo lo apprezza molto".

"Il mio sogno è quello di continuare come stiamo facendo e avere sempre grande entusiasmo". Poi De Leo ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa parlando della gara con l'Inter in programma mercoledì: "Recuperiamo i tre squalificati e questo è importante. Da domani faremo il punto, qualcuno è stato risparmiato in vista della prossima partita che è difficile ma noi non molleremo di un centimetro".