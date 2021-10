Juve, De Ligt: “Domenica con l’Inter molto importante: loro sono molto forti”

Le parole del difensore bianconero: "Domenica contro l'Inter è una partita molto importante: è un gran derby d'Italia, loro hanno una squadra molto forte"

Intervenuto ai microfoni di SportMediaset dopo la vittoria contro lo Zenit in Champions League, Matthijs De Ligt, centrale della Juventus, ha parlato così in vista della sfida di domenica contro l'Inter: "Domenica contro l'Inter è una partita molto importante: è un gran derby d'Italia, loro hanno una squadra molto forte. Siamo vicini a loro ed è importante per noi, dobbiamo recuperare per essere pronti domenica".