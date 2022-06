De Ligt: “Rinnovo? Quando sarà il momento deciderò. Due quarti posti non…”

Dal ritiro della nazionale olandese, le parole del difensore mettono in apprensione il club bianconero

In casa Juve si lavora da tempo al rinnovo di Matthijs de Ligt. Dal ritiro dell'Olanda le dichiarazioni del difensore olandese mettono in apprensione il club bianconero: "Al momento sono in corso le trattative e quando sarà il momento deciderò se prolungare o se voglio guardare oltre. Guardo sempre a ciò che è meglio per me in termini di progetto sportivo. Due quarti posti consecutivamente non bastano, dovremo fare dei passi in avanti".