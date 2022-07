De Magistris: “Dybala al Napoli? Non compenserebbe l’addio di Koulibaly, ma…”

Intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 dal ritiro del Napoli a Dimaro, Luigi De Magistris, sindaco del capoluogo campano, ha parlato così del possibile approdo al Napoli di Paulo Dybala: "Un giocatore di estro e fantasia che ha bisogno di ritrovarsi. Ho sempre pensato a Napoli come una squadra ideale per africani e sudamericani, potrebbe essere un giocatore adatto. Non compenserebbe l’addio di Koulibaly, ma si troverebbe bene".