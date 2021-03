De Marchi: “Determinazione Inter, la Juve non ha più chance scudetto. Ora…”

Le parole del noto operatore di mercato ed ex calciatore della Juve ai microfoni di TMW

Marco De Marchi, agente ed ex difensore della Juventus parla della crisi dei bianconeri. Queste le sue considerazioni ai microfoni di TMW: "Penso che il momento sia complicato. Ovviamente la Juve ha necessità di arrivare a traguardi ben precisi. C'è stato ad inizio stagione un cambio generazionale e prendendo Pirlo come tecnico era scontato dargli tempo per poter ottenere dei risultati.

Ora a parte la Supercoppa vinta, resta la Coppa Italia. Però come tutti i cicli ci sta che finiscano. Sulle ceneri di questi mancati risultati si potranno costruire basi solide per il prossimo futuro, che è quel che conta. Fare tanti processi non serve, dopo la debacle col Benevento è crollata l'ultima speranza per il decimo scudetto visto che l'Inter si sta affermando ormai con grande determinazione. Ora c'è da riflettere se continuare questo percorso: alla Juve non puoi permetterti di fare un'annata senza brillare, con la Champions che è svanita anche quest'anno e il campionato che a due mesi dalla fine risulta essere una chimera. Sarei comunque per fare il punto della situazione alla fine della stagione, questi mesi dovranno servire per capire se è stata un'annata completamente da buttar via o se si può ottenere qualcosa da cui ripartire".