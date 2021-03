Inter favorita? Macché. Repubblica: “Il 7 aprile sarà lei ad essere stanca perché…”

Il quotidiano spiega perché la decisione di rinviare Inter-Sassuolo non ha favorito i nerazzurri, anzi, tutt'altro

C'è chi ha ha pensato e perfino detto che l'Inter è stata fortunata e favorita dalla decisione dell'ATS di Milano e di rinviare la gara prevista sabato scorso contro il Sassuolo. Repubblica, però, spiega come il fatto di posticipare la partita non giochi a favore dei nerazzurri, ma tutt'altro: "Ad essere stanca sarà l’Inter. Reduce dalla trasferta di Bologna del sabato precedente (il Sassuolo avrà giocato in casa con la Roma), con i giocatori positivi al Covid in pieno recupero (per ora D’Ambrosio, Handanovic, De Vrij e Vecino), e soprattutto con mezza squadra titolare di ritorno dalle rispettive nazionali: Skriniar, Hakimi, Brozovic, Eriksen, Perisic, Lukaku. A cui probabilmente potrebbero presto aggiungersi Bastoni e Barella".