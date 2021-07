Inter, De Mos elogia Dumfries: “Una rivelazione a questo livello. Senza di lui…”

L'ex allenatore dell'Ajax ha votato il giocatore, obiettivo dell'Inter, come miglior esterno destro dell'Europeo

Aad de Mos, ex allenatore anche dell'Ajax, pensa che Denzel Dumfries sia stato il miglior terzino destro dell'Europeo. Il giocatore del PSV, nel mirino anche dell'Inter, è stato inserito da De Mos nel suo undici ideale i questo Europeo giunto quasi alla sua conclusione: "Avevo Azpilicueta in testa, ma Dumfries ha davvero giocato un ottimo Europeo. Ci ha aiutato in qualche vittoria, perché senza di lui l'imbarazzo sarebbe stato ancora maggiore. Una rivelazione a questo livello".