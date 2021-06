De Napoli: “Barella e Locatelli il motore dell’Italia. Siamo una nazionale vera”

Le parole dell'ex calciatore: "Quello che conta è che è tornata a essere una Nazionale vera, con un'anima e un cuore"

Intervenuto ai microfoni de Il Mattino, Nando De Napoli, ex calciatore, ha parlato così dell'Italia di Roberto Mancini: «Mancini è riuscito a pescare il meglio da un campionato come il nostro pieno di stranieri e dove in pochi, e tra questi non c'è il Napoli, sfruttano il settore giovanile. Io vedo Barella e Locatelli e ho la sensazione che siano il motore. Poi però devo dire che il più forte di tutti è Jorginho, talento puro».