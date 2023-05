De Napoli: “Spalletti la chiave di questo Napoli. Merita complimenti perché…”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Nando De Napoli, ex centrocampista del Napoli e vincitore in azzurro di due scudetti, ha elogiato così Spalletti

Ci sono similitudini tra questo Napoli e quello di Spalletti? — "La squadra attuale è da un anno e mezzo che fa grandi cose. Spalletti e il suo staff meritano tanti complimenti per i risultati raggiunti. Ha costruito un Napoli che non molla mai, proprio come non mollava il nostro".

Qual è stato il giocatore chiave per questo Napoli? — "Dico Spalletti perché ha capito come sono la città e l’ambiente di Napoli. È stato bravo a non far esaltare o abbattere la squadra di fronte ai risultati positivi o negativi e ha sempre tenuto la barra dritta. Bravo anche De Laurentiis a gestire i momenti e ad allestire una squadra importante con giocatori acquistati a costi bassi come Kvara e Kim".