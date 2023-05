Maglia Inter senza sponsor, euro-derby si avvicina: le tre ipotesi sul tavolo

Da due partite, l'Inter gioca senza lo sponsor sulla maglia dopo la decisione di togliere la scritta Digitalbits. Prima divisa per la sfida casalinga con la Lazio, seconda a Verona, sono arrivate due vittorie in altrettante partite per la squadra di Inzaghi. La società nerazzurra soprattutto in vista del doppio derby di Champions League, che poterà a una visibilità globale, sta valutando attentamente la situazione, svela oggi Tuttosport.