Paolo De Paola, noto giornalista, ha parlato ai microfoni di TMW Radio della vittoria dell'Italia contro il Belgio che vale il passaggio del turno in Nations League per gli azzurri. Qui le sue considerazioni:

"Non è stata esaltante come le ultime viste, ma è stata produttiva. Sicuramente un impegno difficile ma non passerei neanche all'esaltazione di queste prove, perché la Nations League conta relativamente. Conteranno le qualificazioni mondiali, è una Nazionale libera mentalmente, che fa cose semplici, è più fluida e con un centrocampo tra i più forti d'Europa. Non mi esalterei però troppo, perché abbiamo preso troppe scottature in passato".